Персональные данные водителей и данные транспортных средств, зарегистрированные в системе, защищены и не могут быть доступны посторонним лицам в связи с попытками кибератак.

Россиские хаккеры начали атаки наонлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга".

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, призывы к осуществлению кибератак распространяются российскими пропагандистскими каналами.

"Внимание россиян к "єЧерге" означает то, что мы движемся в правильном направлении и делаем инновационные продукты. По состоянию на 11 часов дня мы уже начали фиксировать атаки на наш сервис. Сейчас специалисты обеспечивают необходимые технические решения для того, чтобы помешать россиянам влиять на работу "єЧерги", – отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Комирный.

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В настоящее время система работает без сбоев. "Отметим, что персональные данные водителей и данные транспортных средств, зарегистрированные в системе, защищены и не могут быть доступны посторонним лицам в связи с попытками кибератак", - добавили в ведомстве.

"єЧерга"

6 декабря 2022 года сообщалось о том, что на международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей будет запущена электронная очередь пересечения границы для грузовиков - "єЧерга".

Планировалось, что электронная очередь будет запущена 12 декабря. Сообщалось, что услуга будет бесплатной и позволит снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевая задача системы — рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

28 марта 2023 года сообщалось о том, что водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга" смогут записаться в электронную очередь.

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