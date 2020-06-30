Оккупанты запустили движение грузовых поездов на Крымском мосту (фото, видео)

О запуске движения грузовых поездов сообщается 30 июня.

В аннексированном Россией Крыму запустили движение грузовых поездов через Керченский мост.

Об этом сообщает "Крыминформ" в своем Telegram-канале.

"Навстречу друг другу проехали два состава: из Крыма (оккупированного, - УНИАН.) – с товарами, из России – с топливом, зерном, удобрениями и стройматериалами", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста.

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О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением. Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

23 декабря Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины. Кроме того, в ЕС заявили, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

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