Оккупанты анонсировали пробный поезд Керченским мостом

В аннексированный Крым готовятся запустить поезда из 11 российских городов.

Первый поезд Керченским мостом в тестовом режиме оккупационные власти Крыма планируют запустить в августе-сентябре этого года.

Об этом пишет «Крым.Реалии».

«Первое полотно со стороны Тамани и Крыма мостом проложено. Раскрою маленькую тайну: в августе-сентябре будет осуществлено первое пробное движение Керченским мостом для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре», — цитирует издание заместителя председателя российского правительства Крыма Михаила Селезнева.

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Глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко заявил, что первый пассажирский поезд проедет Керченским мостом 8 декабря. Продажа билетов на поезда на полуостров начнется в сентябре.

Со своей стороны российский директор «Крымской железной дороги» Алексей Гладилин сказал, что после запуска железнодорожной части Керченского моста им будут курсировать пассажирские поезда из 11 российских городов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что железнодорожное движение Керченским мостом запустят в 2019 году.

Автомобильное движение Керченским мостом между Россией и Крымом открыли в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта.

Открытие Керченского моста большинство россиян считает главным событием 2018 года.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией в аннексированном Крыму Керченский мост смещается.

Заводы на Кубани в России и в оккупированном Крыму готовят вино, выпуск которого приурочат к запуску поездов Керченским мостом. Вино планируют выпустить к концу текущего года.