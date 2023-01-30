Сейчас авикомпания активно нанимает украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания войны.

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair намерена вернуться в Украину сразу после победы Украины над Россией.

Как заявил генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири, сейчас авикомпания активно нанимает украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания войны, сообщает Reuters.

"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным… Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно ", - сказал О’Лири.

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Война в Украине и Ryanair:

2 февраля 2022 года лоукостер Ryanair заявил о намерении ввезти в Украину 15-20 самолетов.

Генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещал, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину" после российского вторжения, когда это будет безопасно.

25 апреля 2022 года авиакомпания Ryanair собщала, что планирует возобновить полеты из Украины осенью 2022 года.

18 января 2023 года О’Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году. О'Лири пояснил, что в ближайшие год-два отдыхающие не увидят тарифы ниже 9,99 фунтов стерлингов из-за высоких цен на нефть.

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