Криклий уверен, что подписание документа развяжет руки отечественным авиаперевозчикам.

Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано во второй половине июня.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время беседы с представителем Кабмина в Верховной Раде Василием Моканом.

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«Мне Еврокомиссия на прошлой неделе сообщила, что они уже во второй половине апреля засылают всё в Совет Европы на принятие и прохождение всех бюрократических этапов, а вторая половина июня мы уже ожидаем подписание», - сказал он.

По его словам, подписание соглашения развяжет руки отечественным авиаперевозчикам, которые теперь не будут проходить ряд бюрократических процедур, чтобы получить разрешение на работу с европейскими аэропортами.

Что этому предшествовало

Европарламент выразил поддержку планам подписания в кратчайшие возможные сроки соглашения между Украиной и ЕС об Общем авиационном пространстве.

По словам главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, Украина и Европейский Союз подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве в ближайшее время.

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Ранее подписание соглашения было невозможно из-за спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по данному вопросу.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».

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Автор: Дмитрий Шварц