Компания Virgin Hyperloop впервые провела тестовую поездку одноименного скоростного вакуумного поезда с настоящими пассажирами.
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Как сообщает The Verge, тест состоялся в воскресенье на тестовом треке DevLoop в штате Невада, неподалеку от Лас-Вегаса. Первыми двумя пассажирами поезда стали один из сооснователей компании Джош Гигель (Josh Giegel) и глава подразделения обслуживания пассажиров Сара Лучиан (Sara Luchian).
Пассажирская капсула разогналась до скорости в 160 км/ч, прежде чем начать замедление перед остановкой.
Ранее разработчики провели около 400 тестовых пусков системы, но еще никогда не пускали в нее пассажиров.
Отмечается, что это важное достижение для Virgin Hyperloop. Компания была основана в 2014 году, ее цель – воплотить в жизнь концепцию Илона Маска со скоростным поездом без рельсов, который движется в вакуумной трубе с помощью магнитной тяги. Предполагается, что подобная система способна достичь невероятных скоростей – более 1000 км/ч.
Компания Virgin занимается развитием Hyperloop параллельно с компанией SpaceX Илона Маска. Испытательный трек SpaceX находится в Хоторне.
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