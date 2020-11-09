Ранее разработчики провели около 400 тестовых пусков системы, но еще никогда не пускали в нее пассажиров.

Компания Virgin Hyperloop впервые провела тестовую поездку одноименного скоростного вакуумного поезда с настоящими пассажирами.

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Как сообщает The Verge, тест состоялся в воскресенье на тестовом треке DevLoop в штате Невада, неподалеку от Лас-Вегаса. Первыми двумя пассажирами поезда стали один из сооснователей компании Джош Гигель (Josh Giegel) и глава подразделения обслуживания пассажиров Сара Лучиан (Sara Luchian).

Пассажирская капсула разогналась до скорости в 160 км/ч, прежде чем начать замедление перед остановкой.

Ранее разработчики провели около 400 тестовых пусков системы, но еще никогда не пускали в нее пассажиров.

Отмечается, что это важное достижение для Virgin Hyperloop. Компания была основана в 2014 году, ее цель – воплотить в жизнь концепцию Илона Маска со скоростным поездом без рельсов, который движется в вакуумной трубе с помощью магнитной тяги. Предполагается, что подобная система способна достичь невероятных скоростей – более 1000 км/ч.

Компания Virgin занимается развитием Hyperloop параллельно с компанией SpaceX Илона Маска. Испытательный трек SpaceX находится в Хоторне.

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Автор: Дмитрий Захаров