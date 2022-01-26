В наземном транспорте Киева готовятся протестировать систему оплаты проезда с помощью банковских карт.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что полгода назад Киев стал первым украинским городом, где полностью отменили бумажные талоны в общественном транспорте.
За это время, по данным КГГА, электронным билетом воспользовались 140 млн раз, а в приложении "Киев Цифровой" было сгенерировано 11 миллионов QR-билетов.
"В настоящее время команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", - сообщил Оленич.
Читайте такжеВ Киеве для бесплатного проезда школьникам понадобится новый документНапомним, весной самый дорогой разовый билет на общественный транспорт в Киеве будет стоить до 20 грн.
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что до окончания отопительного сезона стоимость проезда не будет расти, но весной все же увеличится.