Полгода назад в Киеве полностью отменили бумажные талоны.

В наземном транспорте Киева готовятся протестировать систему оплаты проезда с помощью банковских карт.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что полгода назад Киев стал первым украинским городом, где полностью отменили бумажные талоны в общественном транспорте.

За это время, по данным КГГА, электронным билетом воспользовались 140 млн раз, а в приложении "Киев Цифровой" было сгенерировано 11 миллионов QR-билетов.

"В настоящее время команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", - сообщил Оленич.

Читайте такжеВ Киеве для бесплатного проезда школьникам понадобится новый документНапомним, весной самый дорогой разовый билет на общественный транспорт в Киеве будет стоить до 20 грн.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что до окончания отопительного сезона стоимость проезда не будет расти, но весной все же увеличится.

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