Пользоваться метро можно будет только в случае крайней необходимости - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что после ослабления карантина многие вышли на работу, и транспортная ситуация в столице пока сложная, поэтому он обратился к правительству относительно открытия метро в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только при необходимости и с соблюдением всех правил безопасности.

Об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"Киев, как и многие другие города страны, начал вводить ослабление ограничений. Но я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, - продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Соблюдайте все правила и санитарные нормы. Давайте не обвалим сейчас ситуацию! Поскольку вирус не отступил", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что после ослабления карантина многие вышли на работу, и транспортная ситуация в столице пока сложная, поэтому он обратился к правительству относительно открытия метро в Киеве.

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"Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумны, думайте прежде всего о своей безопасности! Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толпы, и люди пользуются только при необходимости. И соблюдают правила. И даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких - вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от окружающих", - сказал Кличко.

По его словам, преодолеть эпидемию возможно только совместными усилиями, и каждый должен понимать свою ответственность.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 мая в столице зарегистрировано 2 тыс. 012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вчера инфицирование выявлено у 52 человек, два человека умерли.

13 мая Кличко призвал правительство предоставить разрешение на возобновление с 25 мая работы столичного метрополитена в обычном режиме.

По его словам, когда все больше людей после смягчения карантина с 11 мая возвращаются на работу, в городе происходит транспортный коллапс.

13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину и при условии соблюдения эпидемиологической дисциплины. По его словам, 22 мая карантин будет продлен с постепенным переходом к адаптивной модели локализации COVID-19, а уже потом будет рассматриваться вопрос о возобновлении пассажирского сообщения между городами и работы метро.

Сегодня, 14 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не видит проблемы с возобновлением работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.