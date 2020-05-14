В Минздраве не против возобновления работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что соответствующие критерии разработаны специалистами Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не видит проблемы с возобновлением работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга, комментируя соответствующее обращение мэра Киева.

«Я хочу подчеркнуть, что нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства, - там учтены все без исключения критерии: при каких условиях, в том числе, может открываться городской транспорт и метро. Если будет соблюдение этих критериев, то есть Киев уложится в эти критерии и будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы», - сказал министр.

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Степанов отметил, что эти критерии разработаны специалистами Минздрава - эпидемиологам и вирусологами, которые знают, как надо выходить из карантина.

«Если будет отвечать - я не вижу в этом проблемы», - добавил министр.

Позже пресс-служба Минздрава в Facebook со ссылкой на Степанова сообщила, что министерство дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая.

«В ответ на обращение мэра Киева Виталия Кличко к Кабмину с просьбой возобновить с 25 мая работу метрополитена Минздрав дает разрешение - если все эпидемиологические показатели позволяют это сделать и будут соблюдены все критерии этого этапа смягчения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство предоставить разрешение на возобновление с 25 мая работы столичного метрополитена в обычном режиме.

По его словам, когда все больше людей после смягчения карантина с 11 мая возвращаются на работу, в городе происходит транспортный коллапс.

Мэр подчеркнул, что власти столицы настаивает на возобновлении работы метро в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину и при условии соблюдения эпидемиологической дисциплины. По его словам, 22 мая карантин будет продлен с постепенным переходом к адаптивной модели локализации COVID-19, а уже потом будет рассматриваться вопрос о возобновлении пассажирского сообщения между городами и работы метро.