Вопреки критическим заявлениям о том, что деньги, потраченные на ремонт и строительство дорог в ходе программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", будут смыты вместе с асфальтом после первой же зимы, этого не произошло. Все дороги, которые были отремонтированы в прошлом году в ходе «Большого строительства», успешно перезимовали благодаря примененным новым стандартам качества и независимому техническому контролю.

Об этом в интервью "Фактам" заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

"Работы выполняют по современным технологиям. До нас никто не уделял такого внимания капитальному или среднему ремонту. Сейчас качество - это условие номер один. Все дороги, сделанные в прошлом году, благополучно пережили зиму. Многие предрекали, что весной вместе со снегом сойдет и асфальт, а мы вообще не волновались», - сказал замглавы ОП.

На некоторых участках недостатки, по его словам, все же были, но они быстро были устранены самими подрядчиками, причем устранены таким образом, чтобы в дальнейшем они больше не возникали. В этом заинтересована, прежде всего, сама подрядная организация, которая, по условиям гарантии, обязана за свой счет устранять повреждения и следить за сохранением качества отремонтированной или построенной дороги. Сроки гарантии, в зависимости от класса дороги, варьируются от 5 до 10 лет.

Также, по словам Тимошенко, на увеличение качества ремонтируемых или строящихся дорог напрямую повлиял и независимый технический надзор, который начали применять в ходе «Большого строительства».

«Кроме тендера на строительство и ремонт дорог, мы разыгрываем отдельный тендер на технадзор. Этим занимаются европейские компании с хорошей репутацией. Например, технадзор за качеством строительства Запорожских мостов ведут австрийцы. Эти компании никак не связаны со строительством дорог. Это не чиновники и не госструктура. Так что им нельзя дать взятку, чтобы потом положить меньший слой асфальта», - пояснил координатор «Большой стройки».

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление инфраструктуры максимально способствует привлечению инвестиций в экономику Украины, причем эти инвестиции не ограничиваются областными центрами, а доходят до самых отдаленных населенных пунктов.

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Автор: Григорий Бондарь