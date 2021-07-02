По окончании игры возможно закрытие на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Работа киевского метро в ночь с 3 на 4 июля будет продлена на 1 час в связи с проведением Фестиваля футбола и трансляцией матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

Согласно сообщению, после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций «Олимпийская», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого».

В метрополитене извиняются за возможные неудобства и отмечают, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Трансляция матча Украина - Англия

Завтра, 3 июля, на Спортивной площади в Киеве состоится трансляция футбольного матча Украина – Англия.

Матч 1/4 финала «Евро-2020» между сборными Украины и Англии начнется в 22:00 по киевскому времени на римской арене "Стадио Олимпико" .

В 19:00 на большом экране будут транслировать матч Чехия – Дания. Вход свободный.

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Автор: Инна Андалицкая