В период жесткого карантина метро недополучило доходов на 600 миллионов гривень.

В период жесткого карантина с 17 марта по 25 мая 2020 года столичный метрополитен недополучил доходов на сумму около 621 млн грн.

Об этом сообщается на сайте метрополитена.

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В заявлении КП говорится, что в обычных условиях предприятие получает в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. При этом, на выплату заработной платы сотрудникам предприятие тратит до 200 млн грн в месяц.

Период жесткого карантина

В метрополитене подчеркнули, что с 17 марта до 25 мая метро вообще не получило доходов от перевозки. Также сообщается, что из-за карантина метрополитен перевозит меньшее количество пассажиров в день: подземка ежедневно перевозит 1 млн пассажиров вместо 1,5 млн в докарантинный период.

Представители профсоюза подчеркнули, что на период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн.

«То есть при строгих ограничениях КП получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц, тогда как в обычных условиях его средний доход за месяц составляет 169,2 млн грн», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению правительства метро в Киеве не работало в период с 17 марта по 25 мая в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

Дополнительное финансирование

В связи с этим представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" попросили у депутатов "Киевсовета" о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам. В частности, "Киевский метрополитен" попросил увеличить сумму бюджетных ассигнований не менее чем на 162 млн грн.

Долги по зарплате

В то же время в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы составила 77,4 млн грн по состоянию на 31 августа 2020 года. При этом, финансовый результат предприятия за январь-июль был отрицательным и составил «минус» 178,5 млн грн.

Карантинные зоны

Столица сейчас находится в "желтой" карантинной зоне.

Весной метро Киева два месяца не работало из-за жесткого карантина. Движение поездов было возобновлено 25 мая при условии соблюдения пассажирами масочного режима и социальной дистанции.

28 августа 2020 года мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в Киеве могут снова остановить работу наземного общественного транспорта и метрополитена при условии неспособности больниц оказать помощь пациентам с коронавирусом.

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Автор: УНИАН