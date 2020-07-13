Рейсы будут выполняться по средам и субботам.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 15 июля запустит чартерные рейсы по направлению Киев - Бодрум (Турция) по заказу многопрофильного туристического оператора Kompas Touroperator.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться по средам и субботам.

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Отмечается, что сейчас украинцы могут свободно без каких-либо эпидемиологических ограничений пересекать границу Турции.

«Выбирая отдых в Турции, пассажирам следует помнить об установленных Турецкой Республикой ограничениях по количеству и размерам ручной клади в салоне. В частности, к перевозке в качестве ручной клади в салоне самолета разрешена только небольшая женская/мужская сумка; ноутбук/планшет; сумка с вещами для младенца. Указанные предметы не должны превышать вес 5 кг и размеры 40 на 30 на 10 см», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в планах туристического оператора в ближайшее время также расширение направлений для украинских туристов: Киев - Шарм-эль-Шейх, Львов - Шарм-эль-Шейх и Киев - Анталия.

Как сообщал УНИАН, ранее МАУ по заказу крупного международного туристического оператора Coral Travel начала чартерную программу летнего сезона 2020 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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