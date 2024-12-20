Проблемы с доступом к реестрам полноценно будут устранены где-то через месяц.

Российские хакеры частично украли критические данные в результате атаки на Единые и Государственные реестры, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Об этом эксперт по кибербезопасности Константин Корсун сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Данные украдены. Частично, по крайней мере, частично. Потому что, украсть Эйфелеву башню невозможно. Ее надо где-то разместить. Какие-то критические данные украли", - сказал Корсун.

Он отметил, что наибольшая опасность в результате атаки - это практически недоступность реестров.

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"Соответственно - это может отразиться на бизнесе, на экономике в целом. Это была чрезвычайно сложная атака, по тем первым инсайдам, которые у меня есть. Долго готовилась. Высочайшего уровня сложности", - сообщил эксперт.

При этом, он сказал, что в Украине не смогли создать национальную систему кибербезопасности и до сих пор нет соответствующего закона о кибербезопасности.

"Мы будем иметь проблемы с доступом в реестры в течение нескольких недель. Не двух, конечно, а скорее всего - трех, четырех, пяти. Но я думаю, что в течение этих двух недель уже возобновит работу реестр, потому что, на самом деле, backup's (резервные копии - УНИАН) есть. Они сохранены. Вроде бы, все должно быть в порядке. Но развертывание этих резервных копий занимает время", - сказал Корсун.

Эксперт прогнозирует, что уже через неделю начнут понемногу восстанавливать реестры.

"А полноценно они заработают, восстановятся полностью где-то через месяц", - убежден эксперт.

Масштабная кибератака на государственные реестры Украины - подробности

Как сообщал УНИАН, 19 декабря произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время.

Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в результате атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Время первоочередного восстановления составит ориентировочно до 2 недель.

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