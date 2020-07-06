Ночью в Киеве ограничат движение по Надднепрянскому шоссе

Ограничение движения будет действовать до 9:00 8 июля.

Сегодня, 7 июля, с 21:00 в Киеве частично ограничат движение транспорта по Надднепрянскому шоссе.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в соцсети facebook.

Ограничение движения будет действовать до 9:00 8 июля.

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Как отметили в КГГА, на Надднепрянском шоссе продолжается ремонт покрытия. Дорожники работают на участке между путепроводом через железную дорогу к развязке перед мостом им. Патона.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2020 года в Киеве из-за аварии на канализационном коллекторе на пересечении проспекта Порика и проспекта Правды образовался провал на дороге.

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