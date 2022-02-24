Все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей 24/7.

Мэр Киева Виталий Кличко дал дополнительные разъяснения относительно работы метро.

Сообщение опубликовано в Telegram.

"Те четыре станции красной ветки метрополитена, где по организационным причинам не ходят сейчас поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги", - написал Кличко.

Это станции: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская".

Относительно работы других станций метро Кличко добавил:

"Все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток - чтобы пересидеть опасность. Сейчас метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный".

Напомним, ранее стало известно, что метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

После 15:40 КГГА сообщила в Telegram, что в Киеве зафиксирована воздушная угроза. В случае включения сирен всех просят срочно проследовать в укрытие гражданской защиты. Обновленная карта бомбоубежищ в Киеве - по ссылке.