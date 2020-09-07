Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств "Укртрансбезопасностью" совместно с Нацполицией.

В Украине вводится круглосуточный весовой контроль грузовиков.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины. Об этом сообщил представитель правительства в ВР Василий Мокан в Facebook.

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«Правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств "Укртрансбезопасностью" совместно с Нацполицией, СБУ, ГФС, "Укравтодором" и местными органами исполнительной власти», - написал Мокан.

По его словам, помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, запланировано закупить соответствующее оборудование и отремонтировать имеющиеся специально оборудованные места осуществления габаритно-весового контроля.

Видеофиксация нарушений

С 1 июня в Украине заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Борьба Зеленского с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

19 августа 2020 года Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

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Автор: УНИАН