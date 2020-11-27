В проекте госбюджета к первому чтению эти расходы не были предусмотрены.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предложил выделить 248 млн грн на реализацию инвестиционного проекта «Приведение состояния автомобильных дорог транспортного сообщения Киев - Сумы - Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей) к современным техническим требованиям».

Об этом свидетельствуют данные в приложении к проекту госбюджета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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В проекте госбюджета к первому чтению эти расходы не были предусмотрены.

Также проект ко второму чтению предусматривает расходы на Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» на том же уровне, что и в проекте к первому чтению – около 55 млрд грн.

Хронология событий

В госбюджете на 2020 год расходы на «Укравтодор» были предусмотрены на уровне 45,8 млрд грн.

С марта в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

«Укравтодор» планирует отремонтировать около 6,8 тыс. км автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тыс. км больше, чем запланировано на 2020 год.

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Автор: Павел Степанец