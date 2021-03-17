В Украине начинают первый этап пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации, предусматривающей запуск работы службы в Киеве и Львове.

Кабинет министров поддержал совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте такжеШмыгаль призвал регионы в случае ухудшения эпидситуации ужесточать карантин

Отмечается, что проект по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты населения является результатом работы с Францией и компанией Airbus.

Как отметил Аваков, речь идет о совершенно новом уровне оказания экстренной медицинской помощи, во время которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение с любого, даже самого отдаленного, уголка страны.

Вторая составляющая этой программы - поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.

По словам министра, на первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в Киеве и Львове.

"Вместе с Минздравом мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект во Львовском регионе - это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы - во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину", - сказал Аваков.

По его словам, уже на первом этапе как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.

Введение пилотного проекта позволит разработать механизмы взаимодействия между авиационными подразделениями МВД и медицинскими учреждениями, приобрести практический опыт для масштабирования этого проекта по всей территории Украины.

В сообщении говорится, что с учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Согласно сообщению, создание единого аэромедицинского пространства полностью согласуется с концепцией развития авиации МВД.

Запуск аэромедицинской эвакуации

В 2021 году планируется запустить два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС. Также до конца года в Украине полноценно должна заработать система авиационной безопасности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая