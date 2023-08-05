Цены в опте продолжают повышаться под влиянием роста стоимости нефтепродуктов на внешних рынках.

В период с 28 июля по 4 августа цены на оптовые партии бензина А-95 и дизельного топлива выросли еще на 2,25-2,5 грн/л, до 47 грн/л и 45,75 грн/л соответственно.

Как сообщает Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95", оптовые партии дизтоплива в пятницу, 4 августа, предлагались в пределах торгового диапазона 43,75-48 грн/л, что на 1,5-2,5 грн/л больше по сравнению с прошлой неделей.

Минимальные предложения ДТ были в южном регионе, где ресурс можно было приобрести в пределах 43,75-46 грн/л, а за неделю средняя цена здесь выросла на 3 грн/л, до 44,75 грн/л.

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ДТ в западных областях можно было приобрести по 44-47 грн/л, средняя цена здесь выросла на 2,25 грн/л, до 45,25 грн/л.

Как говорится в материале, цены в опте продолжают повышаться под влиянием роста стоимости нефтепродуктов на внешних рынках. Также дополнительным фактором для перестраховки для трейдеров служит напряженность вокруг морских поставок нефтепродуктов.

"В северных и центральных регионах ценники на ДТ выросли на 2,25-2,5 грн/л (44,5-48 грн/л), и в среднем дизтопливо в этих областях стоило 45,75 грн/л и 46,5 грн/л соответственно. А вот в восточном регионе стоимость дизельного топлива, по сравнению с прошлой неделей, повысилась на 3,25 грн/л, и в среднем ДТ здесь стоило 47,25 грн/л", - сообщает издание.

Кроме того, бензин А-95 4 августа торговался в пределах ценового коридора 45-48,5 грн/л, что на 1,5-3 грн/л выше по сравнению с прошлой неделей.

Что происходит на АЗС

С 1 июля 2023 года в Украине был восстановлен НДС на топливо со ставкой 20%, который до марта 2022 года составлял 7%. Ставки акцизного сбора на бензин были установлены на уровне 213,5 евро за каждые 1000 литров, на дизельное топливо - 139,5 евро за каждые 1000 литров и на автогаз - 52 евро за каждые 1000 литров.

В результате цены на АЗС продолжали расти каждую неделю.

Эксперты прогнозируют подорожание бензина до 65 гривень за литр. Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин прогнозирует, что по оптимистическому сценарию, до конца лета цены на топливо будут расти примерно на 1-2 гривни в неделю. Однако более вероятно, что на наших АЗС реальная цена горючего достигнет 60 гривени уже в середине августа.

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