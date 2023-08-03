За три дня августа бензин марки А-95 в сетях ОККО и WOG подорожал на 2 гривни.

Первые три дня августа цены на АЗС продолжают расти. Так бензин марки А-95 подорожал на 1,3 гривны за литр. Крупные сети ОККО и WOG с начала месяца добавили к цене на этот ресурс 2 гривны.

Как сообщает Enkorr.uа, об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". На этом цены на топливо не планируют останавливаться. Сети АЗС будут повышать стоимость бензина и дизеля в течение августа из-за двух факторов: возврата в июле довоенных налогов, негативный эффект от которых начинает работать только сейчас, и роста мировых цен на нефть, которые влекут за собой цены на топливо вверх.

Только за сегодня, по данным группы "А-95", цены на различные виды топлива прибавили в цене от 30 до 50 копеек.

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Так, бензин марки А-95 подорожал на 47 копеек, и теперь средняя цена по стране составляет 49,85 гривен за литр. Бензин А-95+ добавил 26 копеек, до 51,88 гривень, а дизельное топливо - 50 копеек, до 49,10 гривень.

Эксперты предоставили статистику роста цен по различным сетям заправок.Так, за сегодня сеть "Авиас" повысила цены впервые с начала месяца, добавив 1 гривню ко всем видам горючего. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 49 гривень, А-95+-до 49,50 гривень, бензин А-92 - до 48 гривен, а дизельное топливо - до 49 гривень.

Сеть АЗС Shell сегодня все же добавила к бензину марки А-95 1,28 гривни, в результате чего цена выросла до 50,99 гривени. Бензин А-95+ подорожал на 69 копеек, - до 53,89 гривень, а дизтопливо - на 1,11 гривнь, - до 50,90 гривень за литр.

Бензин А-95 в сети UPG подорожал на 50 копеек, - до 50,90 гривень за литр, дизтопливо также добавило 50 копеек (до 49,00 гривен за литр).

Крупные сети ОККО и WOG сегодня пока воздержались от поднятия цен на топливо. Хотя за первые два дня августа добавили к цене всех видов горючего 2 гривны. Сейчас А-95 и дизтопливо на этих заправках продается по 51,99 гривень, премиальный "плюс" - по 53,99.

Сети "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, VostokGaz, Mango, "Фактор" и другие за сегодня повысили цены на топливо в пределах 0,2-4 гривень за литр.

Что происходит на заправочной станции

С 1 июля 2023 года, в Украине был восстановлен НДС на топливо со ставкой 20%, который до марта 2022 года составлял 7%. Также были введены довоенные ставки акцизного сбора, в частности на бензин - 213,5 евро за каждые 1000 литров, на дизельное топливо - 139,5 евро за каждые 1000 литров и на автогаз - 52 евро за каждые 1000 литров.

По состоянию на 1 августа 2023 года крупные сети АЗС существенно повысили цены на топливо. Сообщается, что бензин и дизельное топливо почти достигли отметки 51 грн за литр.

В период с 1 по 2 августа средняя цена по стране бензина марки А - 95 выросла на 0,48 грн/л и составила 49,38 грн/л, бензин А-95 + подорожал на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельное топливо (ГП) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л.

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