Эксперты говорят, что в этом месяце АЗС поднимут цены на бензин до 60 гривень.

Из-за роста мировых цен на нефть и негативного влияния возросших налогов, топливо на АЗС уже в этом месяце может достичь 60 гривеньь за литр. Если нефть будет стоить более 90 долларов, то уже осенью цены на топливо дорастут до 65 гривень.

Об этом говорится в статье УНИАН. Увеличение мировых цен на нефть и возвращенные в июле довоенных налогов на топливо, негативный эффект от которых начинает работать только сейчас, существенно поднимут цены на украинских заправках в этом месяце.

Также, "подогреет" цены на АЗС и повышенный спрос на дизтопливо среди аграриев, у которых август и сентябрь характеризуется активным сезоном сбора урожая.

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Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал, что по оптимистическому сценарию, до конца лета цены на топливо будут расти примерно на 1-2 гривни в неделю. Однако более вероятно, что на наших АЗС реальная цена горючего достигнет 60 гривени уже в середине августа.

Однако за счет маркетинговых скидок удастся немного "урезать" новую круглую цифру и на стелах АЗС будут меньшие цифры - около 55-58 гривень за литр.

"Непонятно, где цена на нефть остановится. Эти два месяца будут напряженными в этом плане", - прокомментировал ситуацию на август директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

При этом сдержать цены будет невозможно: Украина никак не может повлиять на мировые цены на нефть, а налог на добавленную стоимость (НДС), который повысили в прошлом месяце, уменьшать или отменять никто из власть имущих не собирается.

Подробнее о том, как новые цены на топливо будут влиять на кошельки украинцев - в статье.

Что происходит с ценами на топливо

С 1 июля 2023 года, в Украине был восстановлен НДС на топливо со ставкой 20%, который до марта 2022 года составлял 7%.

Ставки акцизного сбора на бензин были установлены на уровне 213,5 евро за каждые 1000 литров, на дизельное топливо - 139,5 евро за каждые 1000 литров и на автогаз - 52 евро за каждые 1000 литров.

За первые три дня августа цены на АЗС продолжали расти. Так бензин марки А-95 подорожал на 1,3 гривни за литр. Крупные сети ОККО и WOG с начала месяца добавили к цене на этот ресурс 2 гривни.

Сообщалось, что на этом цены на топливо не планируют останавливаться. Сети АЗС будут повышать стоимость бензина и дизеля в течение августа из-за двух факторов: возврата в июле довоенных налогов, негативный эффект от которых начинает работать только сейчас, и роста мировых цен на нефть, которые влекут за собой цены на топливо вверх.

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