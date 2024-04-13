Авиакомпании получили предупреждение о том, что существует риск повторения случая сбития 8 января 2020 года.

Немецкие власти предостерегли гражданские авиакомпании от полетов в Иран.

В заявлении правительства Германии отмечается, что "угроза полетам в Иране возникает из-за сценария непреднамеренного обстрела средствами ПВО", пишет Bild.

"Существует риск повторения случая сбития 8 января 2020 года (дата сбития украинского гражданского самолета авиакомпании МАУ. - УНИАН)", - подчеркнули в Федеральном управлении гражданской авиации.

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Правительство Германии предупредило, что из-за "большой политической и военной напряженности в регионе между США, Израилем и Ираном" существует возможность повторения такого случая.

Напомним, сегодня стало известно, что авиакомпания Lufthansa перестала выполнять полеты в иранскую столицу Тегеран и даже указала пилотам не входить в воздушное пространство Ирана.

Сбитие украинского самолета в Иране

8 января 2020 года рано утром стало известно о том, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. Самолет выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев и только взлетел с тегеранского аэропорта. В результате сбития все 176 пассажиров, находившихся на орту, погибли.

Только в апреле 2023 года в Иране отправили в тюрьму 10 военнослужащих Вооруженных сил по обвинению в причастности к сбитию украинского самолета.

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