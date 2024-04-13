Министерство иностранных дел (МИД) Германии призвало своих граждан в срочном порядке покинуть Иран.

В частности, как пишет Bild, немецкий МИД выпустил заявление, в котором призвал граждан страны выехать из Ирана. При этом немецкое посольство в Тегеране приняло меры предосторожности.

Более того, авиакомпания Lufthansa из-за "сложившейся ситуации" будет облетать воздушное пространство Ирана, а также как минимум до 18 апреля отменила все рейсы в иранскую столицу Тегеран.

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Обострение арабо-израильского конфликта

Президент США Джо Байден предостерег власти Ирана от ответных ударов по Израилю. Он заявил, что США привержены защите Израиля, и в случае чего встанут на его защиту. Он добавил, что из-за обострения американцы вынуждены увеличить свой военный контингент в регионе.

Буквально на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Израиль ожидает нападения Ирана в течение ближайших двух дней. По некоторым данным, Иран для нападения на Израиль может применить более сотни дронов и десятки ракет, способных поразить военные цели.

Напомним, обострение началось из обвинений Ирана в адрес Израиля в атаке на здание иранского посольства в Сирии, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции.