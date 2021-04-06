Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов.

Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки выросло на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей.

Об этом сообщает Forbes в своем рейтинге, который отслеживается в реальном времени.

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Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla.

Ему принадлежит 21% акций компании.

Кроме того, акции производителя электрокаров Tesla выросли более чем на 7% на фоне опубликованной отчетности о производстве и поставке авто по итогам первого квартала 2021 года, пишет CNBC.

По данным отчетности, за первые три месяца текущего года компания выпустила 180 338 электрокаров, а поставила покупателям — 184 800. Такие показатели превысили прогнозы аналитиков, которые ожидали, что за этот период компания поставит около 168 000 автомобилей.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвз повысил рейтинг акций Tesla до уровня «outperform» и повысил 12-месячную целевую цену компании до $1000 с $950.

«По нашему мнению, данные о поставках за первый квартал, опубликованные в пятницу, изменили парадигму и показывают, что отложенный спрос на Tesla Model 3 и Model Y во всем мире достигает своей следующей стадии роста», — отметил Айвз.

Также он предположил, что несмотря на дефицит чипов поставки могут Tesla превысить 850 тыс. авто в год с перспективой в 900 тыс.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко