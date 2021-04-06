Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки выросло на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей.
Об этом сообщает Forbes в своем рейтинге, который отслеживается в реальном времени.
Читайте такжеАкции Tesla могут подняться до рекордного максимума - прогноз
Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов.
Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla.
Ему принадлежит 21% акций компании.
Кроме того, акции производителя электрокаров Tesla выросли более чем на 7% на фоне опубликованной отчетности о производстве и поставке авто по итогам первого квартала 2021 года, пишет CNBC.
По данным отчетности, за первые три месяца текущего года компания выпустила 180 338 электрокаров, а поставила покупателям — 184 800. Такие показатели превысили прогнозы аналитиков, которые ожидали, что за этот период компания поставит около 168 000 автомобилей.
Аналитик Wedbush Дэниел Айвз повысил рейтинг акций Tesla до уровня «outperform» и повысил 12-месячную целевую цену компании до $1000 с $950.
«По нашему мнению, данные о поставках за первый квартал, опубликованные в пятницу, изменили парадигму и показывают, что отложенный спрос на Tesla Model 3 и Model Y во всем мире достигает своей следующей стадии роста», — отметил Айвз.
Также он предположил, что несмотря на дефицит чипов поставки могут Tesla превысить 850 тыс. авто в год с перспективой в 900 тыс.
Как менялась позиция в рейтинге
По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- В марте 2021 года акции Tesla за месяц упали на треть.
- 24 марта 2021 года стало известно о том, что американская компания Tesla разрешила расплачиваться за ее электромобили биткоинами.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram