Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе пресс-конференции в Киеве.

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«Мы получили 2,4 млрд грн финансирования на следующие аэропорты: 1,4 млрд грн – это на строительство нового аэродрома в городе Днепр... 1 млрд грн будет выделено на следующие три региональных аэропорта, а именно город Винница, город Ривне, город Херсон», - сказал он.

По его словам, выбор этих аэропортов продиктован тем, что у них уже есть проектная документация и значительный пассажирский трафик.

Также Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.

Также министр сообщил, что в ближайшие годы министерство планирует развивать аэропорты Черновцов, Сум, Полтавы и Черкасс.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 млрд грн на программу «Большая стройка», 4,5 млрд грн – на развитие «Укрзализныци» и 2,4 млрд грн – на развитие аэропортов.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

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Автор: Павел Степанец