Глава Укравтодора Александр Кубраков представил план мегапроектов до 2025 года.

Как передают "Факты ICTV", благодаря успешности президентской программы "Большая стройка" в 2020 году, Укравтодор впервые может себе позволить планировать работу на годы вперед.

Напомним, что за 11 месяцев этого года Укравтодор отремонтировал 3 900 км дорог национального значения из 4 000 обещанных. Кубраков озвучил и планы на 2021 год, согласно которым будут отремонтированы еще 6 800 км.

"Программа получит достаточное финансирование, ведь результат и качество дорожных работ уже стали всем очевидны. Таким образом, вполне логично, что в ведомстве Кубракова задумались о разработке более долгосрочного плана. В частности, он представил план так называемых мегапроектов до 2025 года", - говорится в статье.

Согласно этому плану, Украина ожидает 2 млрд долларов инвестиций в ремонт 1 400 км пилотных участков на ключевых трассах, о чем уже заключены договоренности.

Также до 2022 года Кубраков планирует отремонтировать дороги, ведущие к пограничным переходам. Согласно плану мегапроектов, будут обновлены 600 км дорог в 11 приграничных областях с бюджетом 12,6 млрд гривен - в эту сумму входят также 30 новых КПП.

К 2025 году Укравтодор намерен построить 2 900 км цементобетонных дорог. Приоритетными направлениями станут трассы М-29 Харьков - Перещепино (180 км), Р-55 Одесса - Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь - Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).

Если в этом году в порядок приведены 82 моста, включая такие знаковые долгострои, как мосты в Запорожье (по одному из них движение будет открыто до конца декабря), то в планах - ремонт еще 1 385 мостов. Также до 2025 года Укравтодор намерен капитально построить Киевскую объездную дорогу, дорогу к Одесскому морскому порту и еще один гигантский объект - Кременчугский мост. На это понадобится 28,7 млрд грн.

Общий бюджет мегапроектов может составить рекордные 340 млрд грн.

"Украина находится среди мировых лидеров по инфраструктурным проектам. Отметим, еще в период предыдущего мирового кризиса 2008-2009 годов большинство стран использовали именно инфраструктурные проекты с наиболее высоким мультипликатором расходов, как основной инструмент стимулирования внутреннего спроса", - считают в Ukraine Economic Outlook.

Ранее экономисты отмечали, что если бы не "Большая стройка", ВВП Украины упал на 11%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН