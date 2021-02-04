В МВД временно ослабят давление на владельцев "евроблях" / УНИАН Владимир Гонтар

Владельцам автомобилей на европейской регистрации пообещали дать паузу и временно не штрафовать их.

Об этом говорится на странице "АвтоЕвроСила" в Facebook

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Отмечается, что "евробляхеров" не будут наказывать финансово до принятия законопроектов о растаможивании.

"Вчера имел личную встречу с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Обсудили вопросы ослабление давления на владельцев "евроблях ".

На период до голосования за законопроекты о доступной растаможке санкции применяться не будут / Скриншот с Facebook

Получил ответ что на период до голосования за законопроекты о доступной растаможке №4643д и №4644д будет пауза на применение санкций к водителям "евроблях" без веской причины и явных нарушений ПДД с их стороны", — сообщил народный депутат Александр Ковальчук. 

Ситуация с "евробляхами"

  • С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
  • 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
  • 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
  • В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле. 
  • 2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
  • 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
  • В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

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Автор: УНИАН