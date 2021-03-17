В среду 17 марта исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов провел инспекцию участков Окружной дороги города, на которых уже начались ремонтные работы.

Об этом сообщил сайт Харьковского городского совета.

Так, по словам Терехова, на фрагментах дороги от Алексеевки в сторону Салтовки и в Роганском жилом массиве к ремонту уже приступили, на других участках тем временем проводятся подготовительные работы.

«В конце прошлого года я обратился к руководству «Укравтодора» и Президенту Украины по поводу глобальной реконструкции Окружной дороги, и эта инициатива была поддержана. Необходимые тендерные процедуры проведены, и в данный момент дорожники уже приступили к ремонтным работам», - сообщил и.о. мэра города.

Всего планируется капитально отремонтировать 58 км Окружной дороги. Кроме этого, Терехов рассказал, что в настоящее время разрабатывается проект установки на перекрестке дорог из Черкасской Лозовой и Пятихатки светофорного объекта, что позволит снизить аварийность участка. Светофоры планируют установить до конца октября.

«Мы беремся за все мосты, путепроводы, переезды, за все элементы дорожной инфраструктуры, которые не делались никогда. Реконструкция Окружной не отменяет наших планов по ремонту внутриквартальных дорог и магистралей Харькова – мы как работали в этом направлении, так и будем работать», - подчеркнул и.о. мэра.

Глобальная реконструкция Окружной дороги, которая продлится два года, очень важна для харьковчан и города, отметил Терехов. При этом, по его словам, чтобы избежать заторов на время работ Окружная дорога полностью перекрываться не будет.

«Обращаюсь к харьковчанам – мы не будем полностью закрывать движение по Окружной, но некоторые неудобства все же будут. Потерпите. Ведь в результате вы получите современную, удобную, в некоторых местах расширенную и максимально освещенную трассу вокруг Харькова», - сказал и.о. городского головы.

Напомним, ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил о планах сделать городской коммунальный транспорт электрическим и экологичным.

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Автор: УНИАН