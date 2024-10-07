Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря - из Киева.

Из-за ремонтных работ на железной дороге поезд сообщением Киев - Одесса временно будет следовать по измененному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Из-за ремонтных работ на железной дороге в пределах Черкасской области поезд №148/147 Одесса - Киев отправлением из Одессы с 22 октября по 3 декабря, отправлением из Киева с 23 октября по 4 декабря будет следовать измененным маршрутом - в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период пассажиры, планирующие следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции Им. Т.Шевченко с поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 им. Т. Шевченко - Черкассы. В обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать пригородным поездом №6029 Черкассы - им. Т. Шевченко и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

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При этом пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции Киев-Пас с пригородного поезда №6819 Гребенка - Киев на поезд № 105 в Одессу, в обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 с последующей пересадкой на поезд №6804 Киев - Гребенка.

В УЗ также объяснили, что пассажиры, которые следуют из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу в 6:13.

"Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря - из Киева", - добавили в УЗ.

Украинская железная дорога - последние новости

Сообщалось, что с 13 по 30 октября в Украине изменится график движения некоторых поездов. Решение было принято из-за ремонтных работ на участке Ивано-Франковск - Рахов.

20 сентября "Укрзализныця" запустила долгожданный Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Речь идет о 10 поездах Hyundai, 2 поездах Skoda, 2 поездах "Тарпан" и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

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