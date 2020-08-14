Чиновники "Укравтодора" хоронят инвестпроект на 8 миллиардов евро, о котором договаривался Зеленский

Исходя из презентованной концепции строительства кольцевой дороги, проект будет дробиться на фрагменты и передаваться в работу по отдельности, что, очевидно, делает невозможным реализацию проекта одним крупным инвестором.

"Укравтодор" саботирует реализацию крупнейшего инвестиционного проекта - строительства кольцевой дороги, меморандум о котором был подписан с китайской компанией Poly Changda по результатам официальной встречи ее представителей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил на своей странице в Facebook украинский правозащитник и блогер Сергей Наумович.

"Небольшая ложка дёгтя, справедливости ради, в прекрасной и позитивной теме строительства объездной дороги вокруг Киева. Вот новость от 31 октября 2019: "Укравтодор" договорился о строительстве БКАД в Киевской области с китайской Poly Changda Engineering. Наверняка помните. А теперь почему-то китайцы не в проекте. Это же не "лыжные инструкторы", а реальное предприятие, имеющее проекты по всему миру", - комментирует Наумович.

По его данным, Poly Changda уже проделала первичные работы, освоив порядка $1 миллиона.

"Другими словами — пришел крупный государственный инвестор из КНР, готовый профинансировать и построить кольцевую дорогу в Киеве на условиях концессии. Была встреча с Владимиром Зеленским, в результате которой стороны подписали меморандум. После этого китайская компания привезла команду инженеров, вложила миллион долларов и сделала первичные работы. Изучили местность, предоставили в Укравтодор технико-экономическое обоснование. И в ответ тишина. Если уж подписали меморандум по проекту соединения трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса, то было бы, наверное, правильным его реализовать", - написал Наумович.

Он подчеркнул, что речь идет о 8 миллиардах евро: "именно столько готовы выложить китайские банки под данную концессию".

"Украина получила шанс привести крупнейшую инвестицию в истории... и получается, что Укравтодор вчера этот шанс, похоже, подвесил в воздухе. Вместо целой окружной (как было видно на фото в пресс-релизе от 27.11.2019, присмотритесь) - незамкнутый круг, а вместо восьми миллиардов евро в экономику - "где-то найдем деньги". Боюсь, что может прогреметь неприятный скандал. Или как минимум может пострадать репутация Украины, ведь это внешне похоже на "кидок". Буду рад ошибаться, но многие факты указывают на это событие", - заключил Сергей Наумович.

Исходя из презентованной концепции строительства кольцевой дороги, проект будет дробиться на фрагменты и передаваться в работу по отдельности, что, очевидно, делает невозможным реализацию проекта одним крупным инвестором.

Владимир Зеленский на ситуацию на данный момент никак не отреагировал. В свою очередь, глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе презентации проекта "КОД столицы" 12 августа заявил журналистам: "Таких меморандумов было подписано много. Меморандум - это меморандум. В меморандуме можно написать и 28 миллиардов долларов. Вопрос - насколько это серьезно. Вот межправительственное соглашение - это серьезно, а меморандум - просто намерение".

Poly Changda является одной из крупнейших государственных корпораций КНР и специализируется на реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. Среди объектов, построенных Poly Changda – первая скоростная автомагистраль в Китае и длиннейший морской мостовой переход в мире, занесенный в книгу рекордов Гиннеса.

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