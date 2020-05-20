В Украине подорожал автогаз: сколько стоит заправить машину

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине достигла 8,96 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 19 по 20 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 0,1-1 гривни за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС OKKO и WOG автогаз подорожал на 20 копеек за литр - до 8,58-8,59 гривни.

На АЗС днепровского оператора Neftek автогаз подорожал на 60 копеек за литр, до 10,49 гривни.

На АЗС Shell и "БРСМ-Нафта" в Киеве цену повысили на 20 копеек за литр, до 8,69 гривни.

Операторы BVS и Avtotrans повысили среднюю стоимость в сетях на 15-20 копеек за литр, до 8,88-8,89 гривни. На 20-30 копеек за литр цена выросла на Харьковских АЗС U.GO и Rodnik - до 8,8 гривни и 8,59 гривни. В сети upg автогаз подорожал на 19 копеек за литр, до 8,4 гривни.

Таким образом, средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине достигла 8,96 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.