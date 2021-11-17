Нардеп объяснил, что Киевская горадминистрация пытается перевести горожан на европейские тарифы.

Киевские чиновники наживаются на людях, когда в 2,5 раза повышают стоимость проезда на в общественном транспорте в столице — с 8 грн до 20 грн, то есть европейского уровня. Это заявил народный депутат Александр Дубинский, и пересчитал транспортные расходы киевлян в месяц:

"20 гривен за одну поездку. Если вы ездите двумя видами транспорта на работу — это примерно 1000 гривен, если четырьмя — это уже 2 тысячи грн".

Нардеп объяснил, что Киевская горадминистрация пытается перевести горожан на европейские тарифы.

"К примеру, в Испании, Португалии, Италии цена проезда в общественном транспорте составляет в среднем от 1 евро до 1,2 евро. Но там нет такого безобразия на остановках, как в Киеве. Да и трамваи не 1976 года, произведенные еще в Чехословакии", — отметил Дубинский.

Политик считает новые цены на киевский транспорт необоснованным. Киевские власти спекулируют на старом оборудовании, не прилагая должных усилий и инвестиций в обновление подвижного состава и инфраструктуры.

"Что же думают себе киевские чиновники? На технике, которая куплена за деньги еще граждан Советского Союза, наживаться, продавая билеты по ценам городов Европы, которые вкладывают десятки миллиардов евро в обновление подвижного состава, в инфраструктуру и создание комфортных условий", — подчеркнул Дубинский.

Напомним, что вчера, 16 ноября, в КГГА заявил о том, что с 1 января 2022 года планирует поднять цены на проезд в общественном транспорте с 8 грн до 20 грн за одну поездку.

При этом власти пообещали сохранить тариф в 12 грн при использовании "карточки киевлянина". А также скидку при покупке большого числа поездок:

15 грн — на 50 поездок;

20 грн — на 1-9 поездок.

При покупке месячного проездного горожанам обещали стоимость проезда 14,2 грн.

А руководитель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер сегодня заявил, что решение о повышении стоимости проезда должно быть согласовано с его организацией. В противном случае оно может быть обжаловано в суде.

Автор: Иван Бойко