На Волыни полностью восстановили согласно европейским стандартам 26 км автодороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Козин - /М-06/ в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Дорога важна тем, что ведет к известной туристической локации - Шацким озерам.

Об этом сообщил руководитель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

По словам главы области, работы по восстановлению автодороги к Шацким озерам продолжатся и в дальнейшем.

"Всего в этом году в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется отремонтировать 45,5 км дороги Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ на отрезке от Пищи до Любомля Ковельского района", - отметил Юрий Погуляйко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Григорий Бондарь