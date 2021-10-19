В Луганской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился ремонт трех мостов на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск.
Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Луганской области.
"Речь идет о капитальном ремонте путепровода через железную дорогу на км 192+862, моста на км 182+933, моста через реку Белая на км 188+578 (населенный пункт Горный)", - уточнили в дорожном ведомстве.
По состоянию на сейчас дорожники еще ожидают разрешительные документы для введения в эксплуатацию моста у Горного.
"Документы переданы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины( ГАСИ), которая выдаст документ об официальном вводе объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре в Луганской области в ходе реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился ремонт 44 км дороги от Северодонецка до Золотого.