В Николаевской области дорожники приступили к ремонту трассы Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков-база отдыха "Черноморка" в пределах села Старая Богдановка. Активные работы по восстановлению всей трассы начались в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Благодаря этому будет обеспечен комфортный проезд к курортам Николаевщины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной госадминистрации.

"В будущем трасса Т-15-07 станет началом создания так называемой "Николаевской Ривьеры", которая объединит ключевые курорты Николаевщины: Очаков, Черноморку, Рыбаковку, Луговое, Морское и Коблево", - отметили в ОГА.

На сегодняшний день работники подрядной организации устраивают слои покрытия и асфальтируют съезды на участке автодороги в районе села Старая Богдановка.

Кроме обновленного дорожного покрытия, будет обустроена сопутствующая инфраструктура. Также между населенными пунктами предусмотрено устройство огражденных велодорожек и электроосвещение вдоль веломаршрута. Это позволит осовременить курортное направление и сделать его более доступным и экологичным.

Напомним, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершаются ремонтные работы на так называемой "Дороге Единства", которая простирается от Львовской до Луганской областей.

Автор: Григорий Бондарь