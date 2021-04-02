В Украине появится первый автобан по маршруту Краковец - Броды - Ровно, который станет скоростными воротами на Запад. Укравтодор подписал меморандум о разработке проекта и в ближайшее время в рамках программы «Большая стройка» объявит конкурс на отбор инвестора.

Автобан будет дорогой высшей 1а категории – с минимум четырьмя полосами движения, без препятствий в виде наземных пешеходных переходов, светофоров, перекрестков и т.д., сообщает издание «Про Львів» со ссылкой на информацию Службы автомобильных дорог во Львовской области.

За счет этого скорость передвижения будет намного выше. Дорога станет частью международного транспортного коридора Берлин - Вроцлав - Львов - Киев.

«Построенная платная автомобильная дорога изрядно оживит экономику региона и Украины в целом. Это будет высокоскоростной транспортный коридор европейского качества», - рассказал руководитель Львовского облавтодора Олег Береза.

Автобан будет связан с северным обходом Львова, который также планируют строить как дорогу категории 1а в сотрудничестве с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.

Около половины средств на строительство автобана планируют привлечь через концессионные проекты. Также Укравтодор намерен развивать программу государственно-частного партнерства в других проектах. При содействии Всемирного банка уже разработана модель привлечения частных инвестиций для участков на маршрутах Харьков - Днепр - Запорожье, Борисполь - Полтава, Херсон - Николаев, Киев - Житомир - Ровно, Ягодин - Ковель - Луцк и Днепр - Кривой Рог - Николаев.

Согласно меморандуму, компания «Автомагистраль-Юг» за свой счет разработает технико-экономическое обоснование проекта. После чего, по словам главы Укравтодора Александра Кубракова, будет объявлен «открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства маршрута. Это должна быть современная дорога европейского уровня, которая соединит столицу Украины с крупнейшими городами Европы».

Напомним, ранее координатор программы «Большая стройка», замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках президентской инфраструктурной программы до 2023 года будет восстановлена ​​вся сеть дорог государственного значения (более 20 тыс км).

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Автор: Иван Бойко