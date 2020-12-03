Минэкономики подчеркнуло, что использование старых вагонов - это высокая опасность серьезных аварийных ситуаций.

В Украине более 90% грузовых вагонов, большая часть из которых была произведена в 80-90-х годах, исчерпали срок заводской эксплуатации.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Более 90% грузовых вагонов уже исчерпали срок заводской эксплуатации, но продолжают использоваться. Большая часть вагонов производства 80-90-х годов предыдущего века. Некоторые вагоны, которые и сейчас эксплуатируются, были выпущены еще в 1960-х годах", - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что в последние годы на территорию Украины было завезено более 24 тысяч старых грузовых вагонов, главным образом из России.

"Все это происходит потому, что сейчас у нас нет предельного ограничения возраста эксплуатации вагонов. В плачевной перспективе мы рискуем стать местом для железнодорожного металлолома, списанного в соседних странах, где ограничения на эксплуатацию действуют", - сказано в сообщении.

Минэкономики подчеркнуло, что использование старых вагонов - это высокая опасность серьезных аварийных ситуаций.

"Это абсолютное несоответствие директивам безопасности ЕС для железнодорожного транспорта. Более того, это блокирование новых заказов и сокращение национального производства", - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, сейчас правительство работает над планом решения этой проблемы.

"Цель совместных наработок - кардинальное обновление грузовых вагонов в ближайшие 10 лет, что ведет за собой миллиардные государственные заказы для украинских производителей, сотни тысяч рабочих мест, дополнительный рост ВВП в расчете +2,0% в год", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

22 сентября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что Кабинет министров в ближайшие недели урегулирует вопрос срока эксплуатации железнодорожных вагонов по грузовым перевозкам.

По словам генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака, "Укрзализныця" может потерять около 15 миллиардов гривень в ближайшие годы, если Министерство инфраструктуры примет решение о сокращении срока эксплуатации грузовых вагонов.

По оценке президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, грузоотправители больше всего пострадают от сокращения сроков эксплуатации грузовых вагонов и в связи с этим могут потерять почти 100 миллиардов гривень.

"Укрзализныця" в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 миллиардов гривень. Около 7 миллиардов гривень будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, 4,1 миллиарда гривень – на локомотивное хозяйство.

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Автор: Павел Степанец