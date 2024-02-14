Украинская акция состоится из-за блокады польскими фермерами украинско-польской границы.

Украинские перевозчики 15 февраля с 09:00 утра проведут протест со стороны украинской таможни возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", чтобы обратить внимание европейского бизнес-сообщества.

"В связи с блокадой и произволом польских фермеров на границе. Украинские международные перевозчики не могут быть в стороне, потому что они являются артериями экономики. Поэтому мы требуем равных условий экономического сотрудничества", – сообщает общественная организация "Международные автомобильные перевозчики Украины" в Facebook.

Отмечается, что в ответ украинские перевозчики анонсировали проведение мирной акции протеста "Украина=Польша" в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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Как сообщил "Суспильному" руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко, участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, которые будут пересекать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – отметил Коценко.

По его словам, продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы.

Блокировка границы – последние новости

11 февраля перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур. Позже министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за инцидент с украинским зерном.

14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что польские фермеры запланировали полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

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