Создадут дополнительный маршрут через реку Дунай, чтобы увеличить экспорт до довоенного уровня.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул, что блокировка границы означает миллиардные потери как для украинской экономики, так и для экономики Европейского Союза.

Из-за блокирования польскими протестующими украинской сухопутной границы с Европейским Союзом, Украина планирует создать дополнительный маршрут через реку Дунай, чтобы увеличить экспорт до довоенного уровня, сообщает Bloomberg.

"В наших планах на этот год – устранить все искусственные препятствия для экспортеров и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки по верхнему Дунаю", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Видео дня

Он добавил, что Румыния "более предсказуема", чем польская граница.

По его словам, предложенный новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

Кубраков подчеркнул, что польские протесты на украинской границе влияют как на европейских, так и на украинских экспортеров.

"Это точно не угроза для польских фермеров, поскольку мы везем не только аграрную продукцию, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, продукты переработки, которые не направляются в Польшу. Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономики Европейского Союза", – отметил министр.

Блокировка границы – последние новости

Утром 20 февраля польские протестующие на границе с Украиной усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". Поляки тогда перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

В "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с зерном, которое высыпали поляки. В УЗ заявили, что указанный украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

В ответ украинские перевозчики начали мирную акцию возле пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".

Вас также могут заинтересовать новости: