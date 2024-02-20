Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул, что блокировка границы означает миллиардные потери как для украинской экономики, так и для экономики Европейского Союза.
Из-за блокирования польскими протестующими украинской сухопутной границы с Европейским Союзом, Украина планирует создать дополнительный маршрут через реку Дунай, чтобы увеличить экспорт до довоенного уровня, сообщает Bloomberg.
"В наших планах на этот год – устранить все искусственные препятствия для экспортеров и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки по верхнему Дунаю", – отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что Румыния "более предсказуема", чем польская граница.
По его словам, предложенный новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.
Кубраков подчеркнул, что польские протесты на украинской границе влияют как на европейских, так и на украинских экспортеров.
"Это точно не угроза для польских фермеров, поскольку мы везем не только аграрную продукцию, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, продукты переработки, которые не направляются в Польшу. Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономики Европейского Союза", – отметил министр.
Блокировка границы – последние новости
Утром 20 февраля польские протестующие на границе с Украиной усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". Поляки тогда перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.
В "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с зерном, которое высыпали поляки. В УЗ заявили, что указанный украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.
В ответ украинские перевозчики начали мирную акцию возле пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".