Представители организаторов протестов заявляют, что Польшу заваливают зерном из Украины.

Организаторы протестов заявили, что польские фермеры могут заблокировать пассажирские перевозки из Украины. Такое заявление сделал лидер прикарпатской ячейки организации "Обманутое село" Роман Кондрув, пишет RMF24.

"Если наши требования не будут выполнены, это будет международная проблема. Я слышал, что украинская сторона тоже хочет перекрыть границу с другой стороны. Если мы решим не пускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть наконец-то будет искать содержательные решения", – сказал активист.

По его словам, фермеры чувствуют себя обманутыми командой премьер-министра Дональда Туска. Он добавил, что Польшу заваливают зерном из Украины. Поэтому фермеры имеют претензии не к простым украинцам.

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"Мы открыли коридор солидарности, и все рынки сбыта забрала Украина. Сегодня нам некуда продавать зерно, и то украинское зерно, которое к нам течет, это техническое зерно, которое является вредным", – сказал он.

Ситуация на границе с Польшей

По состоянию на вторник, 20 февраля, польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной. Вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" фермеры перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

В "Укрзализныце" заявили, что украинский груз, который рассыпали поляки, направлялся в Германию транзитом через Польшу. Там добавили, "Укрзализныця" четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Польшу, а только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны.

Украинские перевозчики начали мирную акцию возле ПП "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева"и" Шегини-Медика". Это ответ на блокаду пунктов пропуска польскими протестующими.

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