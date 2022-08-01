Средняя цена на сжиженный газ составляет сейчас 28,97 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 1 июля по 1 августа) в сетях АЗС снизилась на 10,37 грн – до 28,97 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Сети ОККО и WOG за месяц снизили цены на автогаз на 8,79 и 8,75 грн, до 29,20 и 29,23 грн/л соответственно.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн до 1 июля.)

На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 9,02 и 9,50 грн, до 28,77 и 30,48 грн/л соответственно.

В пределах 9,26 - 10,58 грн подешевел за месяц автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Shell и Chipo, до 28,52, 28,94 и 28,67 грн/л соответственно.

Кроме того, на 8,50-16,50 грн/л подешевел автогаз и в сетях Prime, "Нефтек", BVS, "Овис" и других.

Автогаз в Украине: что известно

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, дойдя до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

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