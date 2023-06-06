Заполняемость самолетов резко сократилась, так как туристы предпочитают добираться до Тбилиси через Армению и Северную Осетию на машинах.

После того, как Грузия возобновила авиасообщение с Россией, граждане страны-агрессора начали массово отказываться от услуг грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Как сообщают российские СМИ, россияне жалуются на завышенные цены, которые выставил грузинский перевозчик Georgian Airways. На данный момент стоимость перелета в Грузию для россиян начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны.

Заполняемость самолетов резко сократилась, так как туристы предпочитают добираться до Тбилиси через Армению и Северную Осетию на машинах.

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"Да билеты стоят дороже, чем у турок! Откровенно наживаются. Действительно, экономней полететь в Дели, цены на Грузию бешеные", - говорят россияне.

Также граждане РФ отмечают, что даже билеты в Турцию или Таиланд стоят гораздо дешевле, чем авиаперелет в Грузию.

Авиасообщение между Россией и Грузией

10 мая 2023 года Кремль отменил визы для граждан Грузии и разрешил авиасообщение. Решение Путина вступило в силу с 15 мая. Теперь граждане Грузии могут въезжать в Россию с внутренним паспортом, диппаспортом, служебным паспортом, книжкой моряка, а также с грузинским проездным документом на срок не более 90 дней.

15 мая Грузия открыла свое небо для российских авиакомпаний.19 мая 2023 года в стране приземлился первый прямой авиарейс из РФ за последние 4 года.

27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии. Демарш передали министру экономики Левану Давиташвили. В ответ министр заявил, что "контекст Грузии отличается от контекста стран-членов Евросоюза", поскольку страна находится в особенно сложной ситуации.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways, которая 20 мая выполнила рейс из Тбилиси в Москву.

В Грузии начались массовые протесты в ответ на прямые авиарейсы и введенный безвиз с Россией, которые вызвали полное недоумение у российского диктатора Владимира Путина. Агрессор заявил, что ждал от грузинского народа слов благодарности, а реакция грузин стала для него полной неожиданностью.

30 мая 2023 года ради дружбы с Путиным правящая партия Грузии нахамила ЕС. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что не намерена согласовывать политику Грузии с внешнеполитической линией ЕС до тех пор, пока Грузия не является членом Евросоюза.

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