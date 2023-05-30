27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не намерена согласовывать политику Грузии с внешнеполитической линией ЕС до тех пор, пока Грузия не является членом Евросоюза.

Такое заявление сделал генеральный секретарь политсилы и мэр Тбилиси Каха Каладзе, отметив при этом, что Грузия не присоединяется к санкциям, а вопрос о целесообразности авиасообщения с Россией будет стоять на повестке дня после того, как Грузия станет членом Евросоюза, сообщает "Грузія Online".

"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые соответствуют общим интересам", – отметил он.

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Скандальное авиасообщение Грузии с агрессором

10 мая 2023 года Кремль отменил визы для граждан Грузии и разрешил авиасообщение.

15 мая Грузия открыла свое небо для российских авиакомпаний.19 мая 2023 года в стране приземлился первый прямой авиарейс из РФ за последние 4 года.

27 стран Евросоюза объявили демарш Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways, которая 20 мая выполнила рейс из Тбилиси в Москву.

В Грузии начались массовые протесты в ответ на прямые авиарейсы и введенный безвиз с Россией, которые вызвали полное недоумение у российского диктатора Владимира Путина. Агрессор заявил, что ждал от грузинского народа слов благодарности, а реакция грузин стала для него полной неожиданностью.

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