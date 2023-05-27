Диктатор очередной раз отметил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и возобновлении авиаперевозок, и он решил сделать "этот шаг навстречу".

Массовые протесты в Грузии в ответ на прямые авиарейсы и введенный безвиз с Россией вызвали полное недоумение у президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает российский "Интерфакс", диктатор заявил, что ждал от грузинского народа слов благодарности, а реакция грузин стала для него полной неожиданностью.

"Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение даже", - сказал Путин, отметив при этом, что решение было связано с целым рядом обстоятельств.

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"Сезон отпусков, хотелось поддержать и людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, ну, и наш бизнес… Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: "Спасибо, хорошо". Нет, там поднялась совершенно какая-то непонятная буча по этому вопросу. Очень странно, честно говоря, неожиданно. Я, когда смотрю со стороны, думаю, совсем спятили, что там у них происходит, непонятно", – заявил президент страны-агрессора.

Диктатор очередной раз отметил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и возобновлении авиаперевозок, и он решил сделать "этот шаг навстречу". Что происходит дальше, по его словам, "пускай люди сами решают, по какому пути идти Грузии".

Скандальное ависообщение с агрессором

15 мая 2023 года разрешение на возобновление полетов получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways. Визовый режим для граждан Грузии был отменен российской стороной.

19 мая 2023 года в стране приземлился первый прямой авиарейс из РФ в Грузию за последних 4 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways, которая 20 мая выполнила рейс из Тбилиси в Москву. Зурабишвили заявила, что авиакомпанию интересует только обогащение. По ее словам, для достижения своих целей Georgian Airways хочет "воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата.

25 мая 2023 года скандальная авиакомпания Грузии заявила о том, что запускает для россиян транзитные рейсы в Европу.

27 мая 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что власти Грузии не вели никаких переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения.

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