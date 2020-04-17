Завтра в Киеве частично ограничат движение на Крещатике

"Киевавтодор" будет проводить текущий ремонт.

В субботу, 18 апреля, с 9:00 до 18:00 на столичном Крещатике будет частично ограничено движение транспорта.

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Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", на Крещатике продолжается текущий ремонт. Основная часть работ уже выполнена. Завтра дорожники будут работать от улицы Городецкого до бульвара Шевченко. Работы дорожники выполняют постепенно, чтобы уменьшить ограничение движения.

Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Как сообщал УНИАН, 28 марта на Крещатике уже ограничивали движение транспорта для проведения ремонта дорожного покрытия.