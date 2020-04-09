В Украине начали использовать шлаковый щебень для ремонта дорог

Донецкая область стала первопроходцем. Далее в приоритете Запорожская и Днепропетровская область, где есть большой объем промышленных отходов.

Донецкая область стала первой в Украине, которая начала использовать шлаковый щебень для ремонта дорог.

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Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

«Первой шлаковый щебень начала использовать Донецкая область. Она берет этот щебень с меткомбината Ильича», - сказал он.

Кубраков отметил, что далее в приоритете Запорожская и Днепропетровская область, где есть большой объем промышленных отходов.

«На этапе проекта мы стимулируем подрядчиков использовать шлаковый щебень», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце 2019 года «Укравтодор» заявил о намерении проводить ремонт дорог с использованием технологий укатываемого бетона, отходов промышленных производств и холодного ресайклинга.

В частности, к отходам промышленных производств относятся зоошлаки, металлургические шлаки, угольные отходы.