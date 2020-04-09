В Украине начали использовать шлаковый щебень для ремонта дорог
Донецкая область стала первой в Украине, которая начала использовать шлаковый щебень для ремонта дорог.
Читайте такжеРасходы на строительство дорог в бюджете не будут сокращены - Минфин
Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
«Первой шлаковый щебень начала использовать Донецкая область. Она берет этот щебень с меткомбината Ильича», - сказал он.
Кубраков отметил, что далее в приоритете Запорожская и Днепропетровская область, где есть большой объем промышленных отходов.
«На этапе проекта мы стимулируем подрядчиков использовать шлаковый щебень», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в конце 2019 года «Укравтодор» заявил о намерении проводить ремонт дорог с использованием технологий укатываемого бетона, отходов промышленных производств и холодного ресайклинга.
В частности, к отходам промышленных производств относятся зоошлаки, металлургические шлаки, угольные отходы.