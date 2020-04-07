Airbus приостанавливает сборку самолетов на своих немецких и американском заводах

Также отмечается, что в течение последних двух недель Airbus приостановил производство и сборку во Франции и Испании, чтобы принять необходимые меры по охране труда и технике безопасности.

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus временно приостанавливает производство и сборку самолетов на своих немецких и американском заводах в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Airbus временно приостановит производство и сборку коммерческих самолетов на своих немецких площадках в Бремене и Штаде и приостанавливает производство на своем заводе в Мобиле, штат Алабама, США. Эти действия предпринимаются в ответ на несколько факторов, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19, включая различные правительственные рекомендации и требования, которые влияют на общий поток промышленного производства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство и сборка коммерческих самолетов в Бремене будут приостановлены с 6 апреля до 27 апреля включительно, при этом основные услуги поддержки бизнеса будут продолжаться.

Завод Airbus в Штаде приостановит производство и сборку с 5 по 11 апреля включительно, с некоторыми дополнительными днями паузы в последующие недели в отдельных производственных отделах, а основные службы поддержки бизнеса также останутся активными на сайте.

В городе Мобил, пауза в производстве начинается на этой неделе и, как ожидается, продлится до 29 апреля.

«Определенные виды деятельности будут продолжаться на месте, включая техническое обслуживание зданий, техническое обслуживание воздушных судов, безопасность некоторых критически важных продуктов и работа с заказчиком, получение и контроль материалов и компонентов, критическую административную поддержку и подготовку к возобновлению работы», - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что в течение последних двух недель Airbus приостановил производство и сборку во Франции и Испании, чтобы принять необходимые меры по охране труда и технике безопасности.

«Производство и сборка во Франции возобновились с 23 марта. Производство коммерческих самолетов в Великобритании и производство коммерческих самолетов в Испании и Канаде были временно приостановлены с учетом последних правительственных ограничений. Airbus продолжает внимательно следить за изменяющейся средой и реагировать на нее, чтобы поддерживать непрерывность бизнеса в глобальном промышленном потоке», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты под маркой Airbus. Штат сотрудников Airbus составляет порядка 50 тыс. человек и сосредоточен в основном в четырёх европейских странах: Франция, Германия, Великобритания, Испания. Окончательная сборка продукции осуществляется на заводах компании в городах Тулуза (Франция) и Гамбург (Германия).