Зеленский хочет снова встретиться с руководителями сетей АЗС для снижения цен на бензин

На сайте президента сообщается, что такое решение принято на очередном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленеский планирует провести переговоры с руководителями сетей автозаправочных станций в стране для снижения цен на бензин.

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Согласно сообщению на сайте президента, соответствующее решение было принято на очередном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.

«На совещании решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на топливо, которые в последнее время выросли на несколько гривен», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Небольшое повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

Как сообщал УНИАН, 31 марта руководители крупных сетей АЗС в Украине после встречи с представителями Антимонопольного комитета заявили о готовности снижать цены на бензин и дизельное топливо.

По информации комитета, начиная с 5 декабря 2019 года, когда АМКУ выдал участниками рынка первые рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС Украины снизились в среднем на 13%.

По состоянию на 1 апреля цена на нефть марки Brent на лондонской бирже опустилась ниже 26 долл. за баррель.