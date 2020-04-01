Сети АЗС готовы снижать цены на бензин и дизтопливо - АМКУ

Антимонопольный комитет и руководство крупных сетей АЗС в Украине после встречи пришли к выводу о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен.

Руководство крупных сетей АЗС в Украине после встречи с представителями Антимонопольного комитета Украины заявили о готовности снижать цены на бензин и дизельное топливо.

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Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердила расчеты Комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что АМКУ ожидает, что результаты встречи отобразятся на ценниках на заправках. Комитетом был обработан огромный массив информации - как по украинскому рынку нефтепродуктов в целом, так и по отдельным его игрокам. Было учтено и влияние глобальной и европейской конъюнктуры.

По информации комитета, начиная с 5 декабря 2019 года, когда АМКУ выдал участниками рынка первые рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС Украины снизились в среднем на 13%.

"Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Антимонопольный комитет Украины вызвал руководителей крупнейших сетей автозаправочных станций страны для объяснения причин недостаточного снижения цен на бензин и дизтопливо вслед за снижением цен на нефть и нефтепродукты в мире.

В декабре 2019 года комитет выдал участникам рынка рекомендации пересмотреть цены на бензин и дизтопливо. Основанием для рекомендаций было то, что розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции.

По состоянию на 1 апреля цена на нефть марки Brent на лондонской бирже опустилась ниже 26 долларов за баррель.